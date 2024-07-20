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Непоследовательный старт Бронни Джеймса в Летней лиге не удивил скаутов НБА

Непоследовательный старт Бронни Джеймса в Летней лиге не удивил скаутов НБА
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Один из скаутов Восточной конференции рассказал изданию Sports Illustrated, что проблемы Бронни Джеймса были предсказуемы.

«Бронни был выбран под 55-м номером. Тот факт, что он сын Леброна, является причиной всей этой шумихи. И, очевидно, эту шумиху он никогда не сможет оправдать, но надо отдать ему должное, Бронни справился с собой лучше, чем почти любой другой игрок здесь.

Он профессионал, и он менял свой стиль все эти годы, прежде чем его призвали попробовать добиться успеха в «Лос-Анджелесе». Мы должны отдать ему должное за это», — приводит слова скаута издание Sports Illustrated.

Напомним, 19-летний новичок «Лейкерс», выбранный под 55-м номером второго раунда, Бронни Джеймс ночью 18 июля набрал рекордные для себя 12 очков за клуб Национальной баскетбольной ассоциации, превзойдя статистику своего отца Леброна Джеймса, который вечером 17 июля провёл матч с национальной командой Сербии и набрал 11 очков.

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