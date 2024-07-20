«Пока я на площадке, я стараюсь быть величайшим». Леброн обратился ко всему миру

Один из самых известных и великих игроков, по мнению экспертов, 39-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Леброн Джеймс в своих социальных сетях обратился ко всему миру в преддверии старта Олимпийских игр — 2024.

«Пока я на площадке, я стараюсь быть величайшим», — заявил Джеймс у себя на странице в соцсети.

Эта цитата является авторской фразой Леброна, которую он уже использовал до этого.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия встретится с Испанией в матче открытия. Отметим, что в группе C находятся такие сборные, как США, Сербия, Южный Судан и Пуэрто-Рико.

Состав сборной США: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.