Дюрант — об игроке «Фенербахче» Хэйс-Дэвисе: у него есть талант, чтобы выступать в НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и член сборной США Кевин Дюрант поделился мнением, что главная звезда турецкого клуба «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис заслуживает быть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У него есть талант, чтобы выступать в НБА. Надеюсь, он получит такую возможность, но, несмотря ни на что, он просто любит играть в баскетбол. Надеюсь, он скоро появится в лиге», — приводит слова Дюранта Eurohoops.

Напомним, ранее «Фенербахче» подписал новый контракт с Найджелом Хэйс-Дэвисом сроком на три года. Несмотря на интерес и предложения со стороны команд НБА, «Фенербахче» смог договориться с Найджелом об условиях нового долгосрочного соглашения.

В сезоне Хэйс-Дэвис набрал 50 очков в матче с «Альбой». Такой результат стал рекордным в истории Евролиги. Найджел опередил Шейна Ларкина, занимавшего первое место с 49 очками.