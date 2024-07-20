Мэтт Морган набрал 36 очков и ни разу не промахнулся в рамках Летней лиги НБА

26-летний американский профессиональный баскетболист Мэтт Морган в рамках выступления за «Шарлотт Хорнетс» в Летней лиге НБА набрал 36 очков, ни разу не промахнувшись в ходе матча.

В очередной игровой день встречались команды «Шарлотт» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась 84:68 в пользу клуба «Хорнетс». Наиболее результативным игроком встречи стал Мэтт Морган, показавший 100%-ную точность бросков с игры. Он набрал 36 очков, реализовав 11 из 11 бросков (7 из которых из-за трёхочковой дуги) с игры.

У «Блэйзерс» эффективным игроком оказался Донаван Клингэн, набравший 16 очков. Клингэн является седьмым номером драфта НБА 2024 года, он был выбран командой «Портленд». Его рост составляет 216 см.

Мэтт Морган провёл свой минувший сезон во французском чемпионате за команду «Ле-Ман». За неё он провёл 35 игр, набирая в среднем 20,5 очка за матч.