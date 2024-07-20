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Стив Керр поделился впечатлениями от работы с Леброном Джеймсом в сборной

Стив Керр поделился впечатлениями от работы с Леброном Джеймсом в сборной
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Главный тренер национальной команды США по баскетболу Стив Керр рассказал, что восхищён совместной работой в сборной с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я поражён его усилиями, концентрацией и сосредоточенностью во время каждого упражнения. Он ведёт своим голосом игру, выкрикивая схему. Его лидерство является примером. Этот парень невероятен. Я знал это всегда, но увидеть это вблизи — это нечто особенное», — приводит слова Керра Eurohoops.

Напомним, в настоящий момент сборная США продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже. Баскетбольный турнир пройдёт с 27 июля по 10 августа. Национальная команда США сыграет в группе со сборными Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

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