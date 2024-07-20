Баллмер — о целях «Клипперс»: у нас всё ещё в составе два члена Зала славы

68-летний владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер высказался о целях своего клуба после ухода звёздного игрока Пола Джорджа.

«Запад жесток, но он будет конкурентоспособен. В нашей команде всё ещё есть два члена Зала славы, МVR регулярного сезона и MВП финала [Кавай Леонард и Джеймс Харден]. Давайте посмотрим правде в глаза: у большинства людей потекли бы слюнки, если бы в их команде было два таких человека. И у нас есть много отличных игроков, которые заменяют их. Они играют в защите, играют ж`стко.

Ребята, которых мы подобрали — просто возьмите Деррика Джонса-младшего, все видели, что он сделал с нами в плей-офф (Деррик играл за «Даллас», обыграв «Клипперс» 4-3. — Прим. «Чемпионата»). Теперь он наш парень. Также мы взяли Терренса Мэнна и Криса Данна. Они крепкие защитники. К нам вернулся Ник Батум, который не только отличный товарищ по команде, но и чертовски хороший защитник. У нас отличный тренер [Тайрон Лю], я люблю нашего тренера, и он будет здесь ещё долгое время, так что мы идём за титулом», — приводит слова Баллмера издание Fadeaway World.