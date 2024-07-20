Пол Пирс хочет, чтобы «Лейкерс» обменяли новичка и получили третью звезду

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сказал, что он обменял бы на месте руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» новичка Далтона Кнехта для достижения успеха.

«Я думаю, что Далтон Кнехт улучшил свои позиции прямо здесь, в Летней лиге. Так что теперь вы можете бросить его в пакет с [Остином] Ривзом или Ди-Ло [Д'Анджело Расселлом], где вы, наконец, сможете получить третью звезду», — приводит слова Пирса издание Fadeaway World.

Далтон Кнехт из Теннесси был выбран под 17-м номером драфта НБА 2024 года. Переход в Теннесси стал для него решающим: он не только стал ключевым игроком «волонтёров», но и вывел их на отличный сезон с 27 победами и девятью поражениями, заработав звание игрока года конференции SEC, набирая в среднем 21,7 очка, делая 4,9 подбора и 1,8 передачи.