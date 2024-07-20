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Игрок «Партизана» Алекса Аврамович может продолжить карьеру в российском клубе

Игрок «Партизана» Алекса Аврамович может продолжить карьеру в российском клубе
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29-летний атакующий защитник «Партизана» и сборной Сербии Алекса Аврамович может продолжить карьеру в московском клубе ЦСКА. Об этом сообщает портал SportKlub.

Согласно информации портала, Аврамович уже принял предложение клуба. Ожидается, что о переходе Алексы будет официально объявлено после окончания летних Олимпийских игр в Париже, где он будет выступать в составе национальной команды Сербии. Помимо ЦСКА, к сербскому игроку также проявляли интерес «Париж» и «Маккаби Тель-Авив».

В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаха».

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