Джоэл Эмбиид: мне кажется, что я настолько талантлив, что мог бы стать величайшим

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что мог бы стать величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если бы не травмировался на протяжении своей карьеры.

«Мне кажется, что я настолько талантлив, что мог бы стать величайшим. Если просто подумать, то единственное, что меня останавливало все эти годы, это череда случайных травм. В каждом плей-офф и регулярном сезоне кто-то травмировал мне колено или разбивал лицо несколько раз. Это всё происходило в самый неподходящий момент», — приводит слова Эмбиида портал New York Times.

Напомним, в настоящий момент Джоэл Эмбиид, который входит в состав сборной США, продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.