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«Они не те, что были раньше». Эмбиид критически высказался о навыках членов сборной США

«Они не те, что были раньше». Эмбиид критически высказался о навыках членов сборной США
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид критически высказался о навыках своих товарищей по национальной команде США в преддверии летних Олимпийских игр — 2024.

«Посмотрите на то, сколько талантов есть в сборной США. Да, в других командах так же много очень хороших игроков. Если говорить исключительно о таланте, то надо понимать, что большинство парней в составе уже в приличном возрасте. Нынешний Леброн — не тот Леброн, которого мы видели пару лет назад.

Он уже не является таким доминирующим парнем на площадке. Есть огромная разница. На мой взгляд, именно имена парней вводят в заблуждение людей. Хотя каждый из них работал долго и упорно на протяжении всей карьеры, чтобы создать своё собственное имя. Теперь они стали гораздо старше и уже не те, что были раньше», — приводит слова Эмбиида портал New York Times.

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