Стив Баллмер: на личном уровне испытывал ненависть к переходу Пола Джорджа в «Сиксерс»

68-летний владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер высказался на тему перехода атакующего защитника Пола Джорджа из его команды в «Филадельфию Сиксерс».

«Я люблю Пола. Как человек он замечательный. Для меня действительно было удовольствием познакомиться лично с его семьёй. Так что на личном уровне я испытывал ненависть к его переходу в «Сиксерс». С точки зрения баскетбола, Джордж — фантастический игрок. В будущем он попадёт в Зал славы НБА. Но нам пришлось совершенствоваться. Мы сделали Полу отличное предложение, на наш взгляд. Однако это предложение не устроило его», — приводит слова Стива Баллмера портал Hoops Rumors.

Ранее Стив Баллмер высказался о целях своего клуба после ухода звёздного игрока Пола Джорджа.