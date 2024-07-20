Стивен Эй Смит подверг критике нахождение Бронни Джеймса в составе «Лейкерс»

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит предполагает, что присутствие в «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса отрицательно скажется на концентрации его отца, Леброна Джеймса.

«Я говорю вам прямо сейчас — Леброн выйдет из себя. Он не сможет справиться с такой нагрузкой. Мне всё равно, насколько он был спокоен и профессионален на протяжении всей своей карьеры. Не думаю, что он сможет выдерживать постоянные вопросы о Бронни каждый день, особенно когда тот находится рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке.

Пока Бронни не будет готов, ему следует играть в G-лиге. А до тех пор ему следует держаться подальше от всеобщего внимания, чтобы Леброн мог сосредоточиться на подготовке к игре. Для всех будет лучше, если Леброн сможет сохранять самообладание и его не будут постоянно беспокоить вопросами о Бронни», — приводит слова Стивена Эй Смита портал Clutch Points.