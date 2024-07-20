Леброн Джеймс рассказал, как отнёсся к тому, что будет играть в сборной со Стефеном Карри

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что рад возможности наладить отношения с лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри во время выступления вместе с ним в составе сборной США на Олимпийских играх — 2024.

«Игра в баскетбол не длится вечно. Нельзя упускать шанса наладить отношения с кем-то. Многие из нынешних фанатов застали эпоху Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона. Мы вроде бы не должны нравиться друг другу, но я помню, как Исайя Томас и Мэджик Джонсон обнимались после игр на площадке, так как испытывали уважение друг к другу. Говорят, что Майкл [Джордан] никогда не общался ни с кем из своих соперников. Однако все знают, что он играл в гольф с Чарльзом [Баркли] и много общался с ним после финала 1993 года. Так что мне не хотелось упускать момента пообщаться со Стефом», — приводит слова Леброна портал Lakers Nation.