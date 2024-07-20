Кевин Дюрант: Nike, я что, плохой человек?

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и член сборной США Кевин Дюрант упрекнул фирму Nike в том, что не стал участником её новой рекламной кампании, которую та запустила в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

На протяжении всего ролика звучит фраза «Я что, плохой человек?», которая намекает на стремление каждого спортсмена стать лучшим в своём деле. В ней приняли участие многие всемирно известные атлеты, в том числе игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Коби Брайант и Виктор Вембаньяма.

Вскоре лидер «Финикс Санз» не смог сдержаться и отреагировал на своё отсутствие в ролике.

«Nike, я что, плохой человек?» – написал Кевин Дюрант в своих социальных сетях.