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Кевин Дюрант: Nike, я что, плохой человек?

Кевин Дюрант: Nike, я что, плохой человек?
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и член сборной США Кевин Дюрант упрекнул фирму Nike в том, что не стал участником её новой рекламной кампании, которую та запустила в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

На протяжении всего ролика звучит фраза «Я что, плохой человек?», которая намекает на стремление каждого спортсмена стать лучшим в своём деле. В ней приняли участие многие всемирно известные атлеты, в том числе игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Коби Брайант и Виктор Вембаньяма.

Вскоре лидер «Финикс Санз» не смог сдержаться и отреагировал на своё отсутствие в ролике.

«Nike, я что, плохой человек?» – написал Кевин Дюрант в своих социальных сетях.

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