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Дюрант: 2012 год стал поворотным в моей карьере. В моём окружении находились великие люди

Дюрант: 2012 год стал поворотным в моей карьере. В моём окружении находились великие люди
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Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США Кевин Дюрант рассказал, как на него повлияло нахождение в составе сборной страны перед Олимпийскими играми в 2012 году.

«2012 год стал поворотным в моей карьере. Каждый день в моём окружении находились великие люди. Я видел, как они работали, и многое перенял от них. Теперь видно, что такие молодые игроки, как Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон, изменили свои взгляды, поскольку такая возможность выпадает лишь раз в жизни», — приводит слова Дюранта портал Yardbarker.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.

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