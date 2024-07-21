Сборная США одержала трудовую победу над командой Южного Судана в товарищеском матче

20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24) одержали американские баскетболисты.
На протяжении первых двух четвертей лидерство в игре было на стороне сборной Южного Судана. Однако, начиная с конца второй четверти, американцы перехватили инициативу и доминировали. Однако в конце четвёртой четверти сборная Южного Судана смогла преодолеть разрыв в счёте до одного очка.
Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также отдать шесть передач.
Наиболее результативным игроком национальной команды Южного Судана стал защитник Карлик Джонс. В ходе матча ему удалось набрать 15 очков, сделать 11 передач, а также 11 подборов.
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