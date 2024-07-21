Эмбиид прокомментировал назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Центровой сборной США и «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о назначении бывшего игрока НБА Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, Редик заключил контракт на четыре года с «Лейкерс».

«Если бы я был на его месте, то не знаю, считал ли бы это идеальной должностью. Может быть, он так думает. Это своего рода положение «всё или ничего», потому что, если ты добьёшься успеха, отлично, ты будешь тренировать годами. Но если это не удастся, то таких тренеров обычно увольняют в течение года или двух. Я люблю его, я рад за него, но это тяжёлая работа», — приводит слова Эмбиида портал New York Times.

В минувшем сезоне «Лейкерс» заняли восьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4.

После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером Дарвином Хэмом.