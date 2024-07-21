Уэйд — о своей карьере: первый год был самым весёлым

42-летний американский бывший баскетболист, прославившийся своей игрой за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Дуэйн Уэйд ответил на вопрос, как бы он описал свою карьеру.

«Первый год был самым весёлым, когда я играл в НБА. Потом у меня появился Шак [Шакил О'Нил], и это стало бизнесом», — заявил Уэйд на подкасте с Кармело Энтони.

Уэйд выступал за «Майами Хит» с 2003 года, когда был выбран этой командой на драфте под 5-м номером. Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА (2006, 2012 и 2013), самым ценным игроком финальной серии НБА (2006), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2009). Дважды выигрывал конкурс баскетбольных умений на Неделе звёзд (2006—2007), является самым ценным игроком Матча всех звёзд (2010), восемь раз входил в сборную всех звёзд НБА (2005—2007, 2009—2013).

Также он принимал участие в 13 Матчах всех звёзд НБА. Уэйд является лидером «Майами Хит» по количеству очков, игр, передач и перехватов, сделанных бросков и результативных бросков. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2008 года в Пекине, бронзовым призёром Олимпийских игр 2004 года в Афинах и чемпионата мира 2006 года в Японии.