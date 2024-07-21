Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Как минимум мы прошли проверку». Леброн высказался о трудовой победе над Южным Суданом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член сборной США Леброн Джеймс прокомментировал победу над национальной командой Южного Судана в товарищеском матче.

«Такое мне нравится больше, чем разгромные победы. Как минимум мы прошли проверку», — приводит слова Леброна Basket News.

Напомним, 20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.