«Как минимум мы прошли проверку». Леброн высказался о трудовой победе над Южным Суданом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член сборной США Леброн Джеймс прокомментировал победу над национальной командой Южного Судана в товарищеском матче.
«Такое мне нравится больше, чем разгромные победы. Как минимум мы прошли проверку», — приводит слова Леброна Basket News.
Напомним, 20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.