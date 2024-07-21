Эван Мобли подписал пятилетний контракт с «Кливлендом»

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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что 23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс» на позиции центрового, Эван Мобли подписал пятилетний контракт с организацией «Кавальерс».

«Кливленд Кавальерс» и центровой Эван Мобли договорились о пятилетнем продлении контракта новичка с максимальной суммой в $ 224 млн, стоимость которого может достигнуть $ 269 млн», — сообщил Войнаровски в соцсети Х (ранее Twitter).

Мобли выступал за команду Южной Калифорнии в студенческом баскетболе. Был выбран на драфте НБА 2021 года в первом раунде под третьим номером клубом «Кливленд Кавальерс».

В минувшем сезоне провёл за «Кавальерс» 50 игр, в которых в среднем набирал 15,7 очка, 9,4 подбора, 3,2 передачи и 1,4 блок-шота за матч.