Новичок оформила дабл-дабл в Матче всех звёзд WNBA. Огунбовале — MVP матча

Ночью 21 июля состоялся Матч всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Матч проходил в Финиксе, штат Аризона, на арене Footprint Center. Встречались коллективы «Команда WNBA» и «Команда США».

Встреча завершилась со счётом 117:109 в пользу «Команды WNBA». Лучшим игроком встречи была признана разыгрывающая защитница «Даллас Уингз» Арике Огунбовале. Арике набрала в матче 34 очка, реализовав восемь трёхочковых попаданий, отдала шесть передач и совершила три подбора. Примечательно, что все 34 очка она набрала во второй половине встречи.

Претендент на звание «Новичок года» Энджел Риз поставила ещё один рекорд, став первым новичком в WNBA, оформившим дабл-дабл в Матче всех звёзд. На её счету 12 очков и 11 подборов.

Кейтлин Кларк, также претендующая на звание «Новичок года», набрала в матче два очка, сделала два перехвата и 10 передач.