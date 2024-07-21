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Главный тренер сборной США прокомментировал товарищескую игру с Южным Суданом

Главный тренер сборной США прокомментировал товарищескую игру с Южным Суданом
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Главный тренер национальной команды США по баскетболу Стив Керр высказался насчёт трудовой победы американских баскетболистов в товарищеской игре с национальной командой Южного Судана.

«Я не очень хорошо подготовил команду. Мы не уделили достаточно внимания их способностям, а это лежит на мне. Думаю, команде было стыдно после первой половины, когда её полностью переиграли и она проигрывала 14 очков.

Мне кажется, что Джеймс был не в восторге, что я не выпустил его в старте в третьей четверти. Но я думаю, что следующий состав действительно хорошо поработал в защите. Я видел, как Леброн с нетерпением ждал, когда его выпустят на площадку. Как только он вышел, то приступил к работе, так что он был великолепен», — приводит слова Керра ESPN US.

Напомним, 20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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