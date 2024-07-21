Эдвардс — о ключевом факторе в победе над Южным Суданом: Леброн Джеймс

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Миннесота Тимбервулвз», Энтони Эдвардс ответил на вопрос журналистов после товарищеский встречи сборной США с командой Южного Судана о том, что стало ключевым фактором в победе.

«Леброн Джеймс», — заявил Эдвардс.

20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24) одержали американские баскетболисты.

Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также отдать шесть передач.