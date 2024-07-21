Стефен Карри подвёл итоги товарищеской игры с Южным Суданом

Лидер команды «Голден Стэйт Уорриорз» и разыгрывающий сборной США Стефен Карри рассказал, что национальная команда может потерпеть поражение, если не будет навязывать свой баскетбол.

«Нас могут победить, если мы не будем играть в наш баскетбол. А наш баскетбол — это игра в защите. Но мы также узнали, что если мы сможем этот механизм привести в движение, то, независимо от того, кто находится на площадке, мы будем способны подавлять команды в течение 40 минут. Игра стала отличным напоминанием и того, и другого», — приводит слова Карри Clutch Points.

Напомним, 20 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.