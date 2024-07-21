БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майлз Бриджес вызвал недовольство фанатов, отрицая домашнее насилие

Майлз Бриджес вызвал недовольство фанатов, отрицая домашнее насилие
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» на позиции лёгкого форварда, Майлз Бриджес вызвал недовольство фанатов в социальных сетях после того, как опроверг обвинения в домашнем насилии.

Один из поклонников отреагировал на запись Бриджеса, назвав игрока «Шарлотт» абьюзером.

Бриджес вступил в дискуссию с поклонником

Бриджес вступил в дискуссию с поклонником

Фото: Скриншот из социальной сети Х (ранее Twitter)

Поклонник. Хорошо, абьюзер.
Бриджес. Я никогда никого не абьюзил.
Поклонник. Тогда кто сделал это (подписчик прикрепляет фото девушки Бриджеса, которую он избил на глазах двоих своих детей и в чём признался следствию)?
Бриджес. Это акне и испорченные филлеры (используются в косметологии].

После этих сообщений поклонники НБА стали массово критиковать Бриджеса и требовать его отстранения. После этого Бриджес удалил свои сообщения.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми. 17 ноября 2023 года он вернулся в состав «Хорнетс».

Материалы по теме
Видео
Игроки «Шарлотт» вступили в потасовку после попадания «Голден Стэйт» на последних секундах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android