Майлз Бриджес вызвал недовольство фанатов, отрицая домашнее насилие

26-летний американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» на позиции лёгкого форварда, Майлз Бриджес вызвал недовольство фанатов в социальных сетях после того, как опроверг обвинения в домашнем насилии.

Один из поклонников отреагировал на запись Бриджеса, назвав игрока «Шарлотт» абьюзером.

Бриджес вступил в дискуссию с поклонником Фото: Скриншот из социальной сети Х (ранее Twitter)

Поклонник. Хорошо, абьюзер.

Бриджес. Я никогда никого не абьюзил.

Поклонник. Тогда кто сделал это (подписчик прикрепляет фото девушки Бриджеса, которую он избил на глазах двоих своих детей и в чём признался следствию)?

Бриджес. Это акне и испорченные филлеры (используются в косметологии].

После этих сообщений поклонники НБА стали массово критиковать Бриджеса и требовать его отстранения. После этого Бриджес удалил свои сообщения.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми. 17 ноября 2023 года он вернулся в состав «Хорнетс».