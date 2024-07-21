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Аренас — о конфликте Янга и Расселла: это случилось, возможно, к лучшему, хватит обижаться

Аренас — о конфликте Янга и Расселла: это случилось, возможно, к лучшему, хватит обижаться
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42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас призвал 39-летнего Ника Янга урегулировать конфликт с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселлом.

«Когда ваши отношения разбиваются таким образом, то это очень сильно ранит вас и возвращает к началу. Но смотрите ли вы на всю картину или поддаётесь эмоциям? И я не знаю, как Ник видит эту ситутацию.

Но пока я вижу, как он просто сосредотачивается на том, что он кричит: «Он настучал на меня. К чёрту это». Но, чёрт возьми, да, это случилось. Но, возможно, к лучшему, хватит обижаться. Если бы ты остался с Игги, то мог вляпаться в ещё худшее дерьмо», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.

Напомним, в 2016 году новичок «Лейкерс» Д'Анджело Расселл записал на видео личный разговор, в котором Янг, также игравший за «озёрников», признался в измене певице Игги Азалии, с которой он на тот момент был обручён. Позже видео оказалось в публичном доступе и вызвало бурю критики в адрес Расселла со стороны СМИ и болельщиков. В результате отношения Расселла с одноклубниками испортились, и вскоре его обменяли.

Азалия сначала поддержала своего молодого человека, но позже забрала все свои вещи, в том числе машину и квартиру Янга.

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