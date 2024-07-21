Дуэйн Уэйд назвал различия между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд поделился своими мыслями о различиях между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и легендой НБА Коби Брайантом. Он отметил, что их пути были разными.

«Они были похожи, потому что оба стремились к такому величию, которого раньше никто не видел. У них были определённые черты, которые делали их похожими в их этом стремлении, например, жертвы, на которые им приходилось идти. Они одинаковы в этих фундаментальных аспектах, но они полные противоположности в методах достижения величия.

В Коби было что-то загадочное, он всё время так усердно работал. У Леброна нет такого образа, но вы когда-нибудь видели, как трудится Леброн? Я не встречал, чтобы кто-то работал так, как он. Просто они делали это по-разному.Уровень одержимости, который был у них обоих, одинаковый. Но Коби приходил на тренировку, когда хотел, а Леброн, наоборот, всегда был там первым», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.