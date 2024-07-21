Джоэл Эмбиид объяснил, почему не стал выступать на ОИ-2024 за сборную Франции

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и член сборной США Джоэл Эмбиид объяснил, почему отказался выступать на Олимпийских играх — 2024 за национальную команду Франции.

«Ультиматум Франции, чтобы я принял решение об игре в их сборной, не помог им получить в состав меня. Всем всегда было известно, что Камерун для меня — главный приоритет. Если бы им удалось пройти квалификацию, то я выступал бы за свою родную страну, поскольку это моя мечта — представлять Камерун на Олимпиаде. Одна вещь, которая меня очень сильно беспокоит, — это отношения между Францией и Камеруном, в принципе со всеми африканскими странами. Исторически и до сих пор эти отношения не являются достаточно хорошими. В Камеруне по-прежнему живёт моя семья, и мне не хотелось бы ни в коем случае, чтобы они испытывали трудности из-за этого. Хочу, чтобы они жили в безопасности», — приводит слова Эмбиида газета New York Post.