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Энтони Дэвис назвал дорожную пробку в качестве причины слабого выступления сборной США

Энтони Дэвис назвал дорожную пробку в качестве причины слабого выступления сборной США
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член сборной США Энтони Дэвис заявил, что причиной слабого выступления национальной команды в товарищеской игре с Южным Суданом стала дорожная пробка, в которую попала команда.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
20 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
США
Окончен
101 : 100
Южный Судан
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Поттер, Гэллоуэй, Хэйс
Южный Судан: Омот, Джонс, Малуадж, Куол, Куани, Шайок, Денг, Джок, Габриэль, Деч

«Энтони Дэвис заявил, что американская команда попала в пробку и опоздала на матч, в результате чего это сбило игроков с привычного распорядка дня», — написал на своей странице в социальных сетях корреспондент агентства Associated Press Тим Рейнольдс.

Победу со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24) одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также отдать шесть передач.

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