Энтони Дэвис назвал дорожную пробку в качестве причины слабого выступления сборной США

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член сборной США Энтони Дэвис заявил, что причиной слабого выступления национальной команды в товарищеской игре с Южным Суданом стала дорожная пробка, в которую попала команда.

«Энтони Дэвис заявил, что американская команда попала в пробку и опоздала на матч, в результате чего это сбило игроков с привычного распорядка дня», — написал на своей странице в социальных сетях корреспондент агентства Associated Press Тим Рейнольдс.

Победу со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24) одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также отдать шесть передач.