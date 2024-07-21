Найджел Хэйс-Дэвис отреагировал на слова Дюранта, который ранее выразил ему уважение

Лидер турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис прокомментировал высказывание лидера «Финикс Санз» и члена сборной США Кевина Дюранта в свой адрес. Ранее тот выразил мнение, что Найджел способен выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), и дал понять, что ждёт его появления в лиге.

«Это очень хорошо, а другие люди с ним соглашаются. Иметь человека, чьё мнение уважают другие, — это значимая и важная вещь. Очень ценю то, что обо мне так говорит один из величайших игроков в истории, который может оказаться на горе Рашмор (гора в США, в которой высечены барельефы четырёх президентов США. — Прим. «Чемпионата»). Энтони Эдвардс называет его величайшим без оговорок. Поэтому мне очень приятно слышать это от человека, которого повсеместно уважают. Его слова проливают свет на реальное положение вещей», — приводит слова Найджела портал Eurohoops.