Леброн победил товарищей по сборной США в мини-соревновании по штрафным броскам

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс победил своих товарищей по национальной команде США Джоэла Эмбиида и Энтони Дэвиса в мини-соревновании по штрафным броскам на тренировке.

Напомним, вчера, 20 июля, состоялась товарищеская игра между сборными США и Южного Судана. Победу со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24) одержали американские баскетболисты. Самым результативным игроком американской сборной стал тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также отдать шесть передач.

Наиболее результативным игроком национальной команды Южного Судана стал защитник Карлик Джонс. В ходе матча ему удалось набрать 15 очков, сделать 11 передач, а также 11 подборов.