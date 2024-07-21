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21 очко Диллона Брукса помогло Канаде победить Пуэрто-Рико в товарищеской игре

21 очко Диллона Брукса помогло Канаде победить Пуэрто-Рико в товарищеской игре
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Сегодня состоялась товарищеская игра между национальными командами Канады и Пуэрто-Рико. Победа осталась за канадскими баскетболистами со счётом 103:93 (23:23, 23:17, 32:24, 25:29).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
21 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Канада
Окончен
103 : 93
Пуэрто-Рико
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Кабенгеле, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Скрабб, Скрабб, Брукс, Берч
Пуэрто-Рико: Пинейро, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортиз, Торо Барэа, Уейтерс

Наиболее результативным игроком канадской национальной команды стал лёгкий форвард Диллон Брукс. В ходе игры ему удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот. На площадке Брукс находился 22 минуты и шесть секунд.

Самым результативным игроком сборной Пуэрто-Рико стал разыгрывающий защитник Хосе Альварадо. За время встречи он набрал 21 очко, сделал шесть подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. На площадке Альварадо провёл 33 минуты и две секунды.

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