21 очко Диллона Брукса помогло Канаде победить Пуэрто-Рико в товарищеской игре

Сегодня состоялась товарищеская игра между национальными командами Канады и Пуэрто-Рико. Победа осталась за канадскими баскетболистами со счётом 103:93 (23:23, 23:17, 32:24, 25:29).

Наиболее результативным игроком канадской национальной команды стал лёгкий форвард Диллон Брукс. В ходе игры ему удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот. На площадке Брукс находился 22 минуты и шесть секунд.

Самым результативным игроком сборной Пуэрто-Рико стал разыгрывающий защитник Хосе Альварадо. За время встречи он набрал 21 очко, сделал шесть подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. На площадке Альварадо провёл 33 минуты и две секунды.