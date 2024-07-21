Член сборной Южного Судана: рад, что мы смогли достойно представить нашу страну

Форвард национальной команды Южного Судана Веньен Габриэль прокомментировал выступление своей сборной в товарищеской игре с США (100:101), которая состоялась вчера, 20 июля.

«Очень рад, что мы смогли достойно представить нашу страну. Многие люди по всему миру не знают, что вообще такое Южный Судан, но сегодня нам удалось с гордостью представить нашу страну, а также бороться и показать потенциал нашей страны. Это был момент гордости для многих людей. Очевидно, нашей целью была победа. Мы играли действительно хорошо, и я действительно горжусь своими товарищами по команде, духом, который мы проявили, самоотдачей и стремлением завоевать уважение к себе и к нашей стране.

На нашей родине нет крытых баскетбольных площадок. Мы — кучка беженцев, которые собираются вместе на несколько недель в году и выкладываются на максимум с лучшими игроками в истории этого спорта. Для нас это больше, чем баскетбол. Чтобы показать людям, что мы можем конкурировать и понимаем, что кольца в Африке — это будущее, только вопрос времени, когда вырастет следующее поколение. На континенте проживает миллиард человек, которые ничем не отличаются от любого из нас. Мы смогли достичь этой цели, основываясь на тех условиях, которые были. Я вырос в Соединённых Штатах, многие из нас — в Австралии, а некоторые — в Канаде, поскольку у нас были различные возможности», — приводит слова Габриэля портал Eurohoops.