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12 подборов Вембаньямы не помогли сборной Франции победить команду Австралии

12 подборов Вембаньямы не помогли сборной Франции победить команду Австралии
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21 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами Франции и Австралии. Победу со счётом 83:82 (27:28, 17:22, 19:13, 20:19) одержали австралийские баскетболисты.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
21 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 83
Австралия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Оар, Стразель, Кулибали
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит

Наиболее результативным игроком австралийской национальной команды стал защитник Патрик Миллз. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват. На площадке австралиец провёл 29 минут и 16 секунд.

Самым результативным игроком французской сборной стал лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время игры Виктор набрал 17 очков, сделал 12 подборов, отдал восемь передач, а также совершил один блок-шот. На площадке Вембаньяма провёл 26 минут и 26 секунд.

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Новости. Баскетбол
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