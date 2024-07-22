12 подборов Вембаньямы не помогли сборной Франции победить команду Австралии

21 июля состоялась товарищеская игра между национальными командами Франции и Австралии. Победу со счётом 83:82 (27:28, 17:22, 19:13, 20:19) одержали австралийские баскетболисты.

Наиболее результативным игроком австралийской национальной команды стал защитник Патрик Миллз. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват. На площадке австралиец провёл 29 минут и 16 секунд.

Самым результативным игроком французской сборной стал лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время игры Виктор набрал 17 очков, сделал 12 подборов, отдал восемь передач, а также совершил один блок-шот. На площадке Вембаньяма провёл 26 минут и 26 секунд.