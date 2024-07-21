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Уиндхорст назвал команду, в которую может перейти Йонас Валанчюнас в этом году

Уиндхорст назвал команду, в которую может перейти Йонас Валанчюнас в этом году
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Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст считает, что литовский центровой «Вашингтон Уизардс» Йонас Валанчюнас сможет перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» в текущем году.

«Я бы не исключал, что Йонас Валанчюнас в конечном итоге окажется в «Лейкерс» в этом году», — приводит слова Брайана портал Lakers Daily.

Напомним, литовский игрок заключил трёхлетний контракт с клубом «Вашингтон Уизардс» на сумму в $ 30 млн. Минувший сезон литовец провёл в «Нью-Орлеан Пеликанс». На его счету 82 матча, в которых в среднем он набирал 12,2 очка, делал 8,8 подбора и 2,1 передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Пеликанс» заняли седьмое место в Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф команда в серии проиграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 0-4.

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