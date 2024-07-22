Игрок сборной Южного Судана Карлик Джонс может перейти в один из клубов НБА

Известный инсайдер Марк Стейн заявил, что у члена сборной Южного Судана Карлика Джонса всё ещё остались шансы подписать контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на то что он подписал двухлетнее соглашение с сербской командой «Партизан».

По его информации, американские клубы могут выдвинуть предложения Карлику до 25 июля, прежде чем его контракт с «Партизаном» вступит в силу.

Напомним, в товарищеской игре между национальными командами США и Южного Судана Карлику Джонсу удалось набрать 15 очков, сделать 11 передач, а также 11 подборов. Он стал самым результативным игроком своей сборной в этой встрече.

В минувшем сезоне представитель Южного Судана выступал за китайский «Чжэцзян Голден Буллз».