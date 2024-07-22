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США — Германия, баскетбол: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию 22 июля 2024 года в России, Сербия — Греция

Товарищеские матчи, ОИ-2024: Сербия — Греция, США — Германия, где смотреть, расписание
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Сегодня, 22 июля, состоятся два товарищеских матча, которые пройдут в рамках подготовки сборных к летним Олимпийским играм в Париже. В 21:00 по московскому времени на паркет выйдут игроки национальных команд Сербии и Греции, а в 22:00 начнётся встреча сборных США и Германии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
22 июля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
22 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в предыдущем товарищеском матче сербы уступили США (79:105), а греки с минимальным преимуществом победили Пуэрто-Рико (67:65). Американцы ранее вырвали победу в матче со сборной Южного Судана (101:100), а немцы уверенно одолели национальную команду Японии (104:83).

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, сборная США победила французов. В России прямую трансляцию сегодняшних встреч покажет специальный спортивный портал AANBA.ru.

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