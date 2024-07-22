Джейлен Браун опубликовал пост вскоре после громкой новости о Джо Байдене

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о спорте и политике. Браун сделал публикацию вскоре после громкой новости о решении Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки в США.

«Любой, кто утверждает, что спорт и политика не являются синонимами, лжёт вам и самим себе. Это начинается на низовом уровне, например, с нашей молодёжи», — написал Браун.

Напомним, Браун не сыграет на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Национальная команда этой страны решила не включать его в заявку. Существует версия, что Джейлен не попал в сборную из-за конфликта с Nike.

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