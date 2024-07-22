Владимир Гомельский объяснил, почему сборная США едва не проиграла Южному Судану

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между национальными командами США и Южного Судана. Встреча носила товарищеский характер.

Американцы победили с минимальной разницей в одно очко (101:100), но могли и проиграть, если бы игрок соперников Карлик Джонс реализовал двухочковый бросок на последних секундах. Напомним, США и Южный Судан сыграют в одной группе на Олимпиаде в Париже.

«Этих игроков-звёзд невозможно заставить. Их можно мотивировать. В матче против Южного Судана была заметна недооценка соперника. Причём у всех игроков сборной США, даже у тех, кому меньше 30 лет. Думаю, что урок будет извлечён», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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