Турецкий игрок «Хьюстона» объяснил, почему в НБА набирать очки сложнее, чем в Европе

Турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал мнение некоторых фанатов, считающих, что набирать очки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легче, чем в Европе.

«Прежде чем отправиться в НБА, некоторые думают о Леброне, который набирает 50 очков. О каком-то неизвестном игроке, который тоже может набрать 50 очков. Тогда они начинают полагать, что в НБА легче забивать. Но, оказываясь там, понимаешь, что это не так.

Раньше я говорил то же самое: «В Европа набирать очки сложнее, а в Америке — легче». Но когда приезжаешь сюда, видишь, что это не так. Здесь больше организованных комбинаций. Там больше игр один на один и быстрых прорывов», — сказал турецкий баскетболист на канале Fatih Altaylı в YouTube.

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: