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«Самара» объявила о переходе 24-летнего американца

«Самара» объявила о переходе 24-летнего американца
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Американский разыгрывающий Брендан Адамс подписал контракт с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон.

Вторую половину прошлого сезона новобранец самарцев провёл в турецкой «Дарушафаке». Американец признался, что выбрал «Самару», так как хочет играть в конкурентоспособной команде в большой лиге.

«Я выбрал Самару в качестве следующего шага в своей карьере из-за возможности играть с очень конкурентоспособной командой в большой лиге. Я думаю, что у нас с тренером схожие стремления и амбиции добиться успеха в этом году, а также схожие идеи и требования к разыгрывающему защитнику. Мне также очень нравится возможность приехать в такой прекрасный город и познакомиться с новой для меня культурой», — сказал Адамс.

«Самара» в минувшем сезоне Единой лиги дошла до 1/4 финала, где встречалась с казанским УНИКСом, уступив в серии со счётом 0-3.

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