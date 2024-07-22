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Звёзды женской НБА выбрали лучших баскетболистов всех времён

Звёзды женской НБА выбрали лучших баскетболистов всех времён
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Звёздные игроки женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) во время интервью для GQSports ответили на вопрос по поводу сильнейших баскетболистов в истории.

Так, Сабрина Ионеску в качестве лучшего выбрала разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Кали Коппер назвала легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, тогда как Келси Плам — лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и трёхкратную чемпионку WNBA Дайану Таурази.

Ранее новичок «Лос-Анджелеса», выбранный командой под 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, и сын Леброна Бронни ответил на вопрос по поводу пяти любимых баскетболистов в истории.

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