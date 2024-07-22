БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже — расписание соревнований, Летние Олимпийские игры 2024

Баскетбол, мужчины, Олимпиада — 2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской баскетбольный турнир. В группе A сыграют сборные Канады, Австралии, Греции и Испании, в группу B попали Япония, Франция, Германия и Бразилия, а группу C составили национальные команды Южного Судана, Сербии, США и Пуэрто-Рико.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском баскетболе на Играх.

27 июля (время начала матчей везде — московское)
Группа A, 12:00 — Австралия — Испания
Группа B, 14:30 — Германия — Япония
Группа B, 18:15 — Франция — Бразилия
Группа A, 22:00 — Греция — Канада

28 июля
Группа C, 12:00 — Южный Судан — Пуэрто-Рико
Группа C, 18:15 — Сербия — США

30 июля
Группа A, 12:00 — Испания — Греция
Группа A, 14:30 — Канада — Австралия
Группа B, 18:15 — Япония — Франция
Группа B, 22:00 — Бразилия — Германия

31 июля
Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — Сербия
Группа C, 22:00 — США — Южный Судан

2 августа
Группа B, 12:00 — Япония — Бразилия
Группа A, 14:30 — Австралия — Греция
Группа A, 18:15 — Канада — Испания
Группа B, 22:00 — Франция — Германия

3 августа
Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — США
Группа C, 22:00 — Сербия — Южный Судан

Олимпийские игры (м). Календарь
Олимпийские игры (м). Таблицы

Матчи 1/4 финала пройдут 6 августа, полуфинала — 8-го, а финальная игра и встреча за третье место — 10-го.

Сейчас читают:
«Он является примером для подражания». На Олимпиаду едет уникальный баскетболист
«Он является примером для подражания». На Олимпиаду едет уникальный баскетболист
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android