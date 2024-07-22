Баскетбол, мужчины, Олимпиада — 2024 в Париже

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской баскетбольный турнир. В группе A сыграют сборные Канады, Австралии, Греции и Испании, в группу B попали Япония, Франция, Германия и Бразилия, а группу C составили национальные команды Южного Судана, Сербии, США и Пуэрто-Рико.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском баскетболе на Играх.
27 июля (время начала матчей везде — московское)
Группа A, 12:00 — Австралия — Испания
Группа B, 14:30 — Германия — Япония
Группа B, 18:15 — Франция — Бразилия
Группа A, 22:00 — Греция — Канада
28 июля
Группа C, 12:00 — Южный Судан — Пуэрто-Рико
Группа C, 18:15 — Сербия — США
30 июля
Группа A, 12:00 — Испания — Греция
Группа A, 14:30 — Канада — Австралия
Группа B, 18:15 — Япония — Франция
Группа B, 22:00 — Бразилия — Германия
31 июля
Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — Сербия
Группа C, 22:00 — США — Южный Судан
2 августа
Группа B, 12:00 — Япония — Бразилия
Группа A, 14:30 — Австралия — Греция
Группа A, 18:15 — Канада — Испания
Группа B, 22:00 — Франция — Германия
3 августа
Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — США
Группа C, 22:00 — Сербия — Южный Судан
Матчи 1/4 финала пройдут 6 августа, полуфинала — 8-го, а финальная игра и встреча за третье место — 10-го.