Баскетбол, мужчины, Олимпиада — 2024 в Париже

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской баскетбольный турнир. В группе A сыграют сборные Канады, Австралии, Греции и Испании, в группу B попали Япония, Франция, Германия и Бразилия, а группу C составили национальные команды Южного Судана, Сербии, США и Пуэрто-Рико.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском баскетболе на Играх.

27 июля (время начала матчей везде — московское)

Группа A, 12:00 — Австралия — Испания

Группа B, 14:30 — Германия — Япония

Группа B, 18:15 — Франция — Бразилия

Группа A, 22:00 — Греция — Канада

28 июля

Группа C, 12:00 — Южный Судан — Пуэрто-Рико

Группа C, 18:15 — Сербия — США

30 июля

Группа A, 12:00 — Испания — Греция

Группа A, 14:30 — Канада — Австралия

Группа B, 18:15 — Япония — Франция

Группа B, 22:00 — Бразилия — Германия

31 июля

Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — Сербия

Группа C, 22:00 — США — Южный Судан

2 августа

Группа B, 12:00 — Япония — Бразилия

Группа A, 14:30 — Австралия — Греция

Группа A, 18:15 — Канада — Испания

Группа B, 22:00 — Франция — Германия

3 августа

Группа C, 18:15 — Пуэрто-Рико — США

Группа C, 22:00 — Сербия — Южный Судан

Матчи 1/4 финала пройдут 6 августа, полуфинала — 8-го, а финальная игра и встреча за третье место — 10-го.