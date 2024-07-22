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Олимпиада-2024: Леброн Джеймс знаменосец сборной США, кто будет знаменосцев у американцев, НБА на Олимпиаде в Париже

Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпиады в Париже
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом информирует пресс-служба американской сборной.

Джеймс был выбран путём голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Леброн является двукратным олимпийским чемпионом, а также обладатем бронзовой олимпийской награды.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла сборную Франции.

Ранее комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему сборная США едва не проиграла Южному Судану в товарищеском матче.

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