Леброн отреагировал на право быть знаменосцем сборной США на церемонии открытия ОИ-2024

Лидер сборной США Леброн Джеймс прокомментировал право быть знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Для меня невероятная честь представлять Соединённые Штаты на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир. Для паренька из Акрона это большая ответственность: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моём родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране. Спорт способен объединить, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — приводит слова Леброна пресс-служба сборной США по баскетболу.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Леброн и Дэвис посетили концерт Dr.Dre, Eminem и Snoop Dogg: