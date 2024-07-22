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Леброн отреагировал на право быть знаменосцем сборной США на церемонии открытия ОИ-2024

Леброн отреагировал на право быть знаменосцем сборной США на церемонии открытия ОИ-2024
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Лидер сборной США Леброн Джеймс прокомментировал право быть знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Для меня невероятная честь представлять Соединённые Штаты на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир. Для паренька из Акрона это большая ответственность: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моём родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране. Спорт способен объединить, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — приводит слова Леброна пресс-служба сборной США по баскетболу.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

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