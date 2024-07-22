Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, состоится женский баскетбольный турнир. В группе A сыграют сборные Пуэрто-Рико, Сербии, Испании и Китая, в группе B — национальные команды Нигерии, Франции, Канады и Австралии, а в группе C поборются Германия, Япония, Бельгия и США.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в женском баскетбольном турнире на Играх.
28 июля (время начала матчей везде — московское)
Группа A, 14:30 — Испания – Китай
Группа A, 22:00, Сербия – Пуэрто-Рико
29 июля
Группа B, 12:00 — Нигерия – Австралия
Группа C, 14:30 — Германия – Бельгия
Группа B, 18:15 — Канада – Франция
Группа C, 22:00 — США – Япония
31 июля
Группа A, 12:00, Пуэрто-Рико – Испания
Группа A, 14:30 — Китай – Сербия
1 августа
Группа C, 12:00 — Япония – Германия
Группа B, 14:30 — Австралия – Канада
Группа B, 18:15 — Франция – Нигерия
Группа C, 22:00 — Бельгия – США
3 августа
Группа A, 12:00 — Китай – Пуэрто-Рико
Группа A, 14:30 — Сербия – Испания
4 августа
Группа C, 12:00 — Япония – Бельгия
Группа B, 14:30 — Канада – Нигерия
Группа C, 18:15 — Германия – США
Группа B, 22:00 — Австралия – Франция.
Матчи 1/4 финала пройдут 7 августа, полуфинала — 9-го, а финальная игра и встреча за третье место — 11-го.