Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

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С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, состоится женский баскетбольный турнир. В группе A сыграют сборные Пуэрто-Рико, Сербии, Испании и Китая, в группе B — национальные команды Нигерии, Франции, Канады и Австралии, а в группе C поборются Германия, Япония, Бельгия и США.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в женском баскетбольном турнире на Играх.

28 июля (время начала матчей везде — московское)

Группа A, 14:30 — Испания – Китай

Группа A, 22:00, Сербия – Пуэрто-Рико

29 июля

Группа B, 12:00 — Нигерия – Австралия

Группа C, 14:30 — Германия – Бельгия

Группа B, 18:15 — Канада – Франция

Группа C, 22:00 — США – Япония

31 июля

Группа A, 12:00, Пуэрто-Рико – Испания

Группа A, 14:30 — Китай – Сербия

1 августа

Группа C, 12:00 — Япония – Германия

Группа B, 14:30 — Австралия – Канада

Группа B, 18:15 — Франция – Нигерия

Группа C, 22:00 — Бельгия – США

3 августа

Группа A, 12:00 — Китай – Пуэрто-Рико

Группа A, 14:30 — Сербия – Испания

4 августа

Группа C, 12:00 — Япония – Бельгия

Группа B, 14:30 — Канада – Нигерия

Группа C, 18:15 — Германия – США

Группа B, 22:00 — Австралия – Франция.

Матчи 1/4 финала пройдут 7 августа, полуфинала — 9-го, а финальная игра и встреча за третье место — 11-го.