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Владимир Гомельский назвал главную слабость сборной США

Владимир Гомельский назвал главную слабость сборной США
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о сборной США после её непростой победы в товарищеском матче с национальной командой Южного Судана. Напомним, встреча закончилась со счётом 101:100 в пользу американцев. При этом у Южного Судана на последних секундах была возможность вырвать победу, но игрок африканской сборной Карлик Джонс не реализовал бросок.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
20 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
США
Окончен
101 : 100
Южный Судан
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Поттер, Гэллоуэй, Хэйс
Южный Судан: Омот, Джонс, Малуадж, Куол, Куани, Шайок, Денг, Джок, Габриэль, Деч

«Перелёт в Лондон, общая усталость у «немолодой» команды, тренер Керр долго принимает решения по заменам, общекомандное ожидание того, что соперник вот-вот сам выбросит белый флаг. Возможно, что эта победа над Южным Суданом будет иметь положительный эффект для игроков сборной США. ⟨...⟩ А главной слабостью команды тренера Керра является возраст», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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