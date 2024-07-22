Владимир Гомельский назвал главную слабость сборной США

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о сборной США после её непростой победы в товарищеском матче с национальной командой Южного Судана. Напомним, встреча закончилась со счётом 101:100 в пользу американцев. При этом у Южного Судана на последних секундах была возможность вырвать победу, но игрок африканской сборной Карлик Джонс не реализовал бросок.

«Перелёт в Лондон, общая усталость у «немолодой» команды, тренер Керр долго принимает решения по заменам, общекомандное ожидание того, что соперник вот-вот сам выбросит белый флаг. Возможно, что эта победа над Южным Суданом будет иметь положительный эффект для игроков сборной США. ⟨...⟩ А главной слабостью команды тренера Керра является возраст», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам: