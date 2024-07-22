Стефен Карри ответил, в каком случае сборную США смогут победить на Олимпиаде в Париже

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри поделился мнением о национальной команде после товарищеского матча с Южным Суданом. Встреча закончилась с минимальным преимуществом американцев со счётом 101:100.

«Нас могут победить, если мы не будем играть в свой фирменный баскетбол. А наш стиль – это игра в защите. В первой половине мы не создали для них никакого дискомфорта. Они здорово воспользовались этой ситуацией. Но мы также узнали, что у нас есть всё необходимое. Независимо от того, кто находится на площадке, мы можем сокрушить команды за 40 минут. Этот матч стал отличным напоминанием и о том, и о другом», — приводит слова Карри издание ESPN US.

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