Баскетбол 3х3, Олимпиада-2024 в Париже

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдут мужской и женский турниры по баскетболу 3х3.
В женской части турнира сыграют сборные Китая, США, Франции, Азербайджана, Австралии, Германии, Испании и Канады.
В мужском турнире сыграют национальные команды Китая, США, Сербии, Латвии, Нидерландов, Франции, Литвы и Польши.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в баскетболе 3х3 на Играх.
30 июля (время начала матчей везде — московское)
18:30 — Женщины. США — Германия
19:00 — Женщины. Австралия — Канада
19:35 — Мужчины. Литва — Латвия
20:05 — Мужчины. Нидерланды — Китай
22:00 — Женщины. Азербайджан — Испания
22:30 — Женщины. Франция — Китай
23:05 — Мужчины. Франция — Польша
23:35 — Мужчины. США — Сербия
31 июля
18:30 — Женщины. Австралия — Германия
19:00 — Женщины. Канада — Китай
19:35 — Мужчины. Латвия — Нидерланды
20:05 — Мужчины. Сербия — Китай
22:00 — Женщины. Испания — Франция
22:30 — Женщины. США — Азербайджан
23:05 — Мужчины. Литва — Франция
23:35 — Мужчины. США — Польша
1 августа
10:00 — Женщины. Китай — Австралия
10:30 — Женщины. Германия — Канада
11:05 — Мужчины. Нидерланды — Сербия
11:35 — Мужчины. Китай — Латвия
13:30 — Женщины. Азербайджан — Франция
14:00 — Женщины. США — Австралия
14:35 — Мужчины. Польша — Литва
15:05 — Мужчины. Франция — Нидерланды
19:00 — Женщины. Китай — Испания
19:30 — Женщины. Германия — Азербайджан
20:05 — Мужчины. Литва — США
20:35 — Мужчины. Китай — Польша
22:30 — Женщины. США — Испания
23:00 — Женщины. Канада — Франция
23:35 — Мужчины. Сербия — Франция
2 августа
0:05 — Мужчины. Латвия — США
10:00 — Женщины. Германия — Китай
10:30 — Женщины. Австралия — Азербайджан
11:05 — Мужчины. Литва — Китай
11:35 — Мужчины. Польша — Нидерланды
13:30 — Женщины. Австралия — Испания
14:00 — Женщины. Франция — США
14:35 — Мужчины. Нидерланды — Литва
15:05 — Мужчины. Латвия — Франция
18:30 — Женщины. Азербайджан — Китай
19:00 — Женщины. Канада — США
19:35 — Мужчины. США — Франция
20:05 — Мужчины. Сербия — Латвия
22:00 — Женщины. Испания — Канада
22:30 — Женщины. Германия — Франция
23:05 — Мужчины. Польша — Сербия
23:35 — Мужчины. Китай — США
3 августа
18:30 — Женщины. Канада — Азербайджан
19:00 — Женщины. Испания — Германия
19:35 — Женщины. Франция — Австралия
20:05 — Женщины. Китай — США
22:30 — Женщины. 1/4 финала.
23:05 — Женщины. 1/4 финала.
4 августа
18:30 — Мужчины. Франция — Китай
19:00 — Мужчины. Латвия — Польша
19:35 — Мужчины. Сербия — Литва
20:05 — Мужчины. США — Нидерланды
22:30 — Мужчины. 1/4 финала.
23:05 — Мужчины. 1/4 финала.
5 августа
18:30 — Женщины. 1/2 финала.
19:00 — Мужчины. 1/2 финала.
19:30 — Женщины. 1/2 финала.
20:00 — Мужчины. 1/2 финала.
22:00 — Женщины. За третье место.
22:30 — Мужчины. За третье место.
23:05 — Женщины. Финал.
23:35 — Мужчины. Финал.