Баскетбол 3х3, Олимпиада-2024 в Париже

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдут мужской и женский турниры по баскетболу 3х3.

В женской части турнира сыграют сборные Китая, США, Франции, Азербайджана, Австралии, Германии, Испании и Канады.

В мужском турнире сыграют национальные команды Китая, США, Сербии, Латвии, Нидерландов, Франции, Литвы и Польши.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в баскетболе 3х3 на Играх.

30 июля (время начала матчей везде — московское)

18:30 — Женщины. США — Германия

19:00 — Женщины. Австралия — Канада

19:35 — Мужчины. Литва — Латвия

20:05 — Мужчины. Нидерланды — Китай

22:00 — Женщины. Азербайджан — Испания

22:30 — Женщины. Франция — Китай

23:05 — Мужчины. Франция — Польша

23:35 — Мужчины. США — Сербия

31 июля

18:30 — Женщины. Австралия — Германия

19:00 — Женщины. Канада — Китай

19:35 — Мужчины. Латвия — Нидерланды

20:05 — Мужчины. Сербия — Китай

22:00 — Женщины. Испания — Франция

22:30 — Женщины. США — Азербайджан

23:05 — Мужчины. Литва — Франция

23:35 — Мужчины. США — Польша

1 августа

10:00 — Женщины. Китай — Австралия

10:30 — Женщины. Германия — Канада

11:05 — Мужчины. Нидерланды — Сербия

11:35 — Мужчины. Китай — Латвия

13:30 — Женщины. Азербайджан — Франция

14:00 — Женщины. США — Австралия

14:35 — Мужчины. Польша — Литва

15:05 — Мужчины. Франция — Нидерланды

19:00 — Женщины. Китай — Испания

19:30 — Женщины. Германия — Азербайджан

20:05 — Мужчины. Литва — США

20:35 — Мужчины. Китай — Польша

22:30 — Женщины. США — Испания

23:00 — Женщины. Канада — Франция

23:35 — Мужчины. Сербия — Франция

2 августа

0:05 — Мужчины. Латвия — США

10:00 — Женщины. Германия — Китай

10:30 — Женщины. Австралия — Азербайджан

11:05 — Мужчины. Литва — Китай

11:35 — Мужчины. Польша — Нидерланды

13:30 — Женщины. Австралия — Испания

14:00 — Женщины. Франция — США

14:35 — Мужчины. Нидерланды — Литва

15:05 — Мужчины. Латвия — Франция

18:30 — Женщины. Азербайджан — Китай

19:00 — Женщины. Канада — США

19:35 — Мужчины. США — Франция

20:05 — Мужчины. Сербия — Латвия

22:00 — Женщины. Испания — Канада

22:30 — Женщины. Германия — Франция

23:05 — Мужчины. Польша — Сербия

23:35 — Мужчины. Китай — США

3 августа

18:30 — Женщины. Канада — Азербайджан

19:00 — Женщины. Испания — Германия

19:35 — Женщины. Франция — Австралия

20:05 — Женщины. Китай — США

22:30 — Женщины. 1/4 финала.

23:05 — Женщины. 1/4 финала.

4 августа

18:30 — Мужчины. Франция — Китай

19:00 — Мужчины. Латвия — Польша

19:35 — Мужчины. Сербия — Литва

20:05 — Мужчины. США — Нидерланды

22:30 — Мужчины. 1/4 финала.

23:05 — Мужчины. 1/4 финала.

5 августа

18:30 — Женщины. 1/2 финала.

19:00 — Мужчины. 1/2 финала.

19:30 — Женщины. 1/2 финала.

20:00 — Мужчины. 1/2 финала.

22:00 — Женщины. За третье место.

22:30 — Мужчины. За третье место.

23:05 — Женщины. Финал.

23:35 — Мужчины. Финал.