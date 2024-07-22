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Чемпион НБА раскрыл причину слабого выступления Янниса Адетокунбо в финале НБА — 2021

Чемпион НБА раскрыл причину слабого выступления Янниса Адетокунбо в финале НБА — 2021
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Атакующий защитник «Милуоки Бакс», участник Матча всех звёзд лиги Джефф Тиг рассказал, что причиной слабого выступления лидера команды грека Янниса Адетокунбо в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года стало то, что его брата Таннасиса не было на площадке во время игр.

«Брат Янниса, Таннасис, не смог принять участие в игре, поскольку тогда он слёг с коронавирусом. Именно поэтому в финальной серии мы проиграли первые две встречи. Яннис был очень расстроен этим, как и его брат. У них особая связь, Яннис не может круто играть, не видя своего брата. Это чистая правда. Он всё время говорил: «Где Та?». Была уже третья четверть, было настоящее пекло. Яннис всё время это повторял, но потом мы сказали ему: «Бро, мы вообще-то играем в финале, соберись уже!» — приводит слова Джеффа Тига портал Clutch Points.

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